В России наладят производство комбайнов для фермеров под собственным брендом

Россия и Беларусь хотят потеснить КНР на рынке зерноуборочной техники

Производитель комбайнов «Титан», Петербургский тракторный завод (ПТЗ, входит в холдинг «Кировский завод») совместно с белорусским холдингом «Гомсельмаш» создадут альянс для реализации и развития проекта по выпуску линейки сельскохозяйственных машин.

«Титан» с 2023 года наладил выпуск модифицированной версии комбайна GS-10 на заводе в Тамбове, ранее его производили в Белоруссии, но в 2021 году сняли с производства. Теперь производство новой версии комбайна развернут на мощностях ПТЗ, под названием «Кировец» К-100. По словам представителей пресс-службы, проект призван восполнить дефицит в сегменте сельхозмашин после ухода с отечественного рынка ряда иностранных брендов.

Комбайн GS–10

«Мы видим сохраняющийся дефицит на российском рынке комбайнов, который, по некоторым оценкам, составляет 36 тыс. единиц. Это подтолкнуло нас к поиску партнёра, который помог бы более интенсивному развитию начатого в прошлом году проекта», – цитирует пресс-служба генерального директора «Титана» Алексея Нистратова.

Планируется оснастить «Кировец» К-100 двигателем ЯМЗ мощностью 250 л. с., он получит зерновой бункер и молотильно-сепарирующее устройство барабанного типа с клавишным соломотрясом. Другими словами, в этом виде трактор сможет конкурировать в сегменте комбайнов средней мощности. Руководство Кировского завода заверяет, что у транспорта будет высокая ремонтопригодность и простота обслуживания, уже в базовой комплектации трактор оснастят цифровыми сервисами.

Ожидается, что первые 10 машин сойдут с конвейера уже в июле текущего года, а годовой объем производства прогнозируется в 500 экземпляров. В планах – расширение линейки.

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Источник: dp.ru

Фото: gomselmash.by