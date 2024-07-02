197-сильный «китаец» российской сборки стал дешевле на полмиллиона рублей

Кроссовер Forthing T5 Evo подешевел в России на 480 тыс. рублей

Кроссовер Forthing T5 Evo подешевел на 480 тыс. руб. через два месяца после того, как дилерам начали поступать автомобили российской сборки.

На сайте дистрибьютора Ixen Motors значится, что стоимость Forthing T5 Evo стартует от 2 600 000 руб. в версии с бензиновым двигателем 1,5 литра мощностью 197 л.с. В начале мая, когда в дилерские центры начали поступать кроссоверы российской сборки, цена T5 Evo начиналась от 3 080 000 руб.

Forthing T5 Evo

Кроме базовой версии, в РФ доступны две гибридные версии кроссовера: HEV Elite и HEV Premium. Первая стоит 3 800 000 руб., вторая – 3 850 000 руб.

T5 Evo является габаритным аналогом таких бестселлеров российского рынка, как Chery Tiggo 7 и Haval F7. Из моделей ушедших марок он по размерам сравним с Kia Sportage и Mazda CX-5. По дизайну T5 Evo напоминает японский премиальный кроссовер Lexus RX.

Автомобиль собирают на автозаводе в Калининграде с января текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru