197-сильный «китаец» российской сборки стал дешевле на полмиллиона рублей

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Кроссовер Forthing T5 Evo подешевел в России на 480 тыс. рублей

Кроссовер Forthing T5 Evo подешевел на 480 тыс. руб. через два месяца после того, как дилерам начали поступать автомобили российской сборки.

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На сайте дистрибьютора Ixen Motors значится, что стоимость Forthing T5 Evo стартует от 2 600 000 руб. в версии с бензиновым двигателем 1,5 литра мощностью 197 л.с. В начале мая, когда в дилерские центры начали поступать кроссоверы российской сборки, цена T5 Evo начиналась от 3 080 000 руб.

Forthing T5 Evo
Forthing T5 Evo

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Кроме базовой версии, в РФ доступны две гибридные версии кроссовера: HEV Elite и HEV Premium. Первая стоит 3 800 000 руб., вторая – 3 850 000 руб.

T5 Evo является габаритным аналогом таких бестселлеров российского рынка, как Chery Tiggo 7 и Haval F7. Из моделей ушедших марок он по размерам сравним с Kia Sportage и Mazda CX-5. По дизайну T5 Evo напоминает японский премиальный кроссовер Lexus RX.

Автомобиль собирают на автозаводе в Калининграде с января текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Forthing
Количество просмотров 1
02.07.2024
Фото:Forthing
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