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Полный привод, турбодизель и веселый камуфляж — новый пикап задолго до дебюта

Kia рассекретила на автосалоне пикап Tasman в уникальной ливрее за год до дебюта

Компания Kia презентовала на автосалоне в Пусане 2024 первый глобальный пикап Tasman, продажи которого начнутся в 2025 году. Южнокорейский автопроизводитель решил заинтриговать публику задолго до дебюта моделью в уникальной ливрее.

Пикап позиционируется как конкурент Ford Ranger, у него уникальный дизайн экстерьера, включая вертикальные фары, пластиковые накладки на колесных арках и интегрированные ступеньки в задний бампер. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми колесными дисками с шестью крепежными отверстиями и внедорожными шинами.

Kia Tasman
Kia Tasman
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Отмечается, что Tasman получит турбодизельный двигатель объемом 2,2 л, в конфигурациях с приводом на два и четыре колеса, в сочетании с восьмиступенчатой АКП. Грузоподъемность пикапа – примерно 1000 кг, а максимальная масса буксируемого прицепа – 3500 кг.

Пока достоверно неизвестно, выйдет ли Kia Tasman на американский рынок, учитывая, что его заметили во время тестовых испытаний в США. Модель крупнее Ford Ranger, но меньше F-150, кроме версии с двойной кабиной может появиться модификация с одинарной кабиной. Кроме того, разрабатывается и полностью электрическая версия Tasman, ее выпуск запланирован на конец 2026 года.

Источник: motor1.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Motor1
Количество просмотров 2
02.07.2024
Фото:Motor1
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