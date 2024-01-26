Первое фото новой необычной модели Kia

На подземной парковке обнаружена необычная новинка от Kia

Забив свой модельный ряд всевозможными кроссоверами, седанами и хэтчбеками, Kia готовится выйти в непривычный для себя сегмент полноразмерных пикапов. И это не будет копией Hyundai Santa Cruz с несущим кузовом на базе кроссовера.

Kia Tasman

Автомобиль был обнаружен на подземной парковке в Южной Корее. Рабочая лошадка Kia имеет кузов с двойной кабиной, и дизайн в стиле скрывающийся под всей этой маскировкой. Судя по вырезам в камуфляже, у него, похоже, передняя панель в стиле Kia Telluride с вертикальными фарами по бокам от большой решетки радиатора.

Но пикап сделан не на базе Kia Telluride, так как известно, что новинка будет рамной, которой у кроссовера нет.

Ожидается, что пикап получит название Tasman. На фото он оснащен 17-дюймовыми колесами с шинами Kumho Crugen 265/65 R17. В салоне же видны дешевые пластиковые панели – явно временное решение.

Рядом с рычагом переключения передач видны переключатели режимов 2H, 4H, 4L. Это означает, что у автомобиля честный полный привод с раздаточной коробкой и понижающими передачами.

Австралийский журнал Car Sales пишет, что пикап оснастят четырехцилиндровым 2,2-литровым турбодизелем, который будет работать в паре с механикой или автоматом.

Ходят слухи, что также Kia Tasman получит двухдверную версию и будет предлагаться в качестве шасси для коммерческих целей.