Российские штурмовики получат новый автомобиль

В Липецке разработали многофункциональный военный автомобиль Килеск

Один из плюсов Килеска – отсутствие уникальных запчастей, что не вызовет проблем с ремонтом автомобиля в условиях боевых действий. Например, мосты – от УАЗа.

Легкий и быстрый автомобиль предназначен для переброски десанта и для эвакуации раненных, а также для перевозки грузов.

То есть, задний блок автомобиля сменный, и одна и та же машина может служить для разных целей. Даже оснащаться минометом.

Военный автомобиль Килеск получил свое название благодаря хищным тероподовым динозаврам.

«Чтобы все это скомпоновать в одну машину, была изготовлена усиленная рама. Затем создавался корпус на трубчатом каркасе, обшитый бронелистами», – рассказал начальник цеха Липецкого завода коммунальных машин Александр Бодунов.

На разработку прототипа ушло два месяца – от чертежей до экземпляра для ходовых испытаний.

«При подрыве рядом с машиной фугаса, солдаты могут быстро покинуть транспортное средство», – рассказал об одном из преимуществ Килеска коммерческий директор Липецкого завода коммунальных машин и автор проекта Александр Храпов.

Мастера предприятия намерены поставить производство своего военного автомобиля на поток и отправлять машины в зону проведения СВО.

В ближайшие месяцы появится новая версия Килеска – трехосная на 14 человек, способная перевозить также серьезное вооружение.