#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автозаправочные станции могут закрыться в ближайшем будущем — чего нам ждать
3 июля
Автозаправочные станции могут закрыться в ближайшем будущем — чего нам ждать
В странах Евросоюза к 2035 году намерены в 2...
Автоконцерн отказывается от этого вредного материала — он угрожает здоровью
3 июля
Автоконцерн отказывается от этого вредного материала — он угрожает здоровью
Stellantis выпустит первую модель авто без...
Интерьер Suzuki Swift
3 июля
В России появился самый надежный компактный автомобиль в мире, и он дешевле 2 млн
В России поступили в продажу новые хэтчбеки...

Российские штурмовики получат новый автомобиль

В Липецке разработали многофункциональный военный автомобиль Килеск

Один из плюсов Килеска – отсутствие уникальных запчастей, что не вызовет проблем с ремонтом автомобиля в условиях боевых действий. Например, мосты – от УАЗа.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Легкий и быстрый автомобиль предназначен для переброски десанта и для эвакуации раненных, а также для перевозки грузов.

То есть, задний блок автомобиля сменный, и одна и та же машина может служить для разных целей. Даже оснащаться минометом.

Военный автомобиль Килеск получил свое название благодаря хищным тероподовым динозаврам.
Военный автомобиль Килеск получил свое название благодаря хищным тероподовым динозаврам.
«Чтобы все это скомпоновать в одну машину, была изготовлена усиленная рама. Затем создавался корпус на трубчатом каркасе, обшитый бронелистами», – рассказал начальник цеха Липецкого завода коммунальных машин Александр Бодунов.

На разработку прототипа ушло два месяца – от чертежей до экземпляра для ходовых испытаний.

«При подрыве рядом с машиной фугаса, солдаты могут быстро покинуть транспортное средство», – рассказал об одном из преимуществ Килеска коммерческий директор Липецкого завода коммунальных машин и автор проекта Александр Храпов.

Атака под прикрытием брони – схватка БМП России и НАТО

Мастера предприятия намерены поставить производство своего военного автомобиля на поток и отправлять машины в зону проведения СВО.

В ближайшие месяцы появится новая версия Килеска – трехосная на 14 человек, способная перевозить также серьезное вооружение.

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Липецкий завод коммунальных машин
Количество просмотров 6
03.07.2024
Фото:Липецкий завод коммунальных машин
Поделиться:
Оцените материал:
0