Российские штурмовики получат новый автомобиль
В Липецке разработали многофункциональный военный автомобиль Килеск
Один из плюсов Килеска – отсутствие уникальных запчастей, что не вызовет проблем с ремонтом автомобиля в условиях боевых действий. Например, мосты – от УАЗа.
Легкий и быстрый автомобиль предназначен для переброски десанта и для эвакуации раненных, а также для перевозки грузов.
То есть, задний блок автомобиля сменный, и одна и та же машина может служить для разных целей. Даже оснащаться минометом.
Военный автомобиль Килеск получил свое название благодаря хищным тероподовым динозаврам.
«Чтобы все это скомпоновать в одну машину, была изготовлена усиленная рама. Затем создавался корпус на трубчатом каркасе, обшитый бронелистами», – рассказал начальник цеха Липецкого завода коммунальных машин Александр Бодунов.
На разработку прототипа ушло два месяца – от чертежей до экземпляра для ходовых испытаний.
«При подрыве рядом с машиной фугаса, солдаты могут быстро покинуть транспортное средство», – рассказал об одном из преимуществ Килеска коммерческий директор Липецкого завода коммунальных машин и автор проекта Александр Храпов.
Мастера предприятия намерены поставить производство своего военного автомобиля на поток и отправлять машины в зону проведения СВО.
В ближайшие месяцы появится новая версия Килеска – трехосная на 14 человек, способная перевозить также серьезное вооружение.
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Кирилл Панов
Фото:Липецкий завод коммунальных машин
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03.07.2024
Фото:Липецкий завод коммунальных машин
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