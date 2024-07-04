Людям без рук могут разрешить управлять авто

Партия «Новые люди» предложила разрешить вождение людям с ампутированными руками

Партия «Новые люди» выступила с инициативой разрешить вождение инвалидам с ампутированными руками в рамках своего проекта «На равных».

Депутат Госдумы от этой партии Ксения Горячева рассказала, что предлагается усовершенствовать механизм предоставления водительских удостоверений участникам СВО, в том числе позволить получать права людям с ампутированными руками, если они успешно сдадут экзамены в автошколе.

Горячева отметила, что многие участники специальной военной операции возвращаются с ранениями, требующими значительной перестройки их жизни.

По её словам, возможность водить автомобиль существенно улучшит их мобильность, позволит проще передвигаться по городу, путешествовать, выполнять родительские обязанности и получать удовольствие от управления машиной.

Кроме того, Горячева упомянула, что партия обратилась в Минтруд с запросом о праве граждан с ампутациями обеих рук на получение водительских прав после успешной сдачи экзаменов в автошколе.

Напомним также, что депутаты от ЛДПР разработали проект закона, по которому предлагается лишать водителей прав до трех месяцев за незаконную установку знака «Инвалид».

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Источник: РИА Новости