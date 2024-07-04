188 л.с., АКП и полный привод: в РФ появился новый японский кроссовер

В России стартовали продажи нового кроссовера Mazda CX-60 по цене 8 млн рублей

В России начались продажи нового японского кроссовера Mazda CX-60, автомобиль поставляется по альтернативным каналам. Стоит кроссовер 7 950 000 руб.

За эту сумму продается новый автомобиль 2024 г. в. в комплектации High. Под капотом кроссовера двигатель 2,5 литра мощностью 188 л.с., он работает в паре с АКП. Привод полный.

Mazda CX-60

Габариты кроссовера 4745х1890х1670 мм при колесной базе 2870 мм. По размерам автомобиль близок к BMW X3 или Audi Q5.

Уточняется, что в этой модели дебютировала гибридная силовая установка от Mazda, которая позволяет развивать 327 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Но представленный в РФ автомобиль оснащен классическим бензиновым двигателем.

Mazda CX-60

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Autonews.ru