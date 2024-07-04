#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тонировка, ремень безопасности и детское кресло: что еще проверит ГАИ в июле
4 июля
Тонировка, ремень безопасности и детское кресло: что еще проверит ГАИ в июле
В Госавтоинспекции РФ рассказали о проведении...
Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства
4 июля
Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства
Грузовик для мегаполиса Sollers Argo оснастили...
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни и град, а также возможны смерчи
4 июля
Ливень, град и смерч – вот список дорог, на которые лучше не соваться!
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни...

188 л.с., АКП и полный привод: в РФ появился новый японский кроссовер

В России стартовали продажи нового кроссовера Mazda CX-60 по цене 8 млн рублей

В России начались продажи нового японского кроссовера Mazda CX-60, автомобиль поставляется по альтернативным каналам. Стоит кроссовер 7 950 000 руб.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

За эту сумму продается новый автомобиль 2024 г. в. в комплектации High. Под капотом кроссовера двигатель 2,5 литра мощностью 188 л.с., он работает в паре с АКП. Привод полный.

Mazda CX-60
Mazda CX-60

Бизнес-класс за 2 млн — шикарный бюджетник от FAW

Габариты кроссовера 4745х1890х1670 мм при колесной базе 2870 мм. По размерам автомобиль близок к BMW X3 или Audi Q5.

Уточняется, что в этой модели дебютировала гибридная силовая установка от Mazda, которая позволяет развивать 327 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Но представленный в РФ автомобиль оснащен классическим бензиновым двигателем.

Mazda CX-60
Mazda CX-60

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 1
04.07.2024
Фото:Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0