Прекрасное будущее: через 4 года в РФ запустят поезда на водородном топливе и газе

В РЖД ведутся работы над созданием поездов на водородном топливе

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) намерен внедрить поезда с использованием газа и водородного топлива. Такие планы фигурируют в отчете компании за 2023 год.

«Реализация проектов по внедрению подвижного состава с использованием газа и водородного топлива планируется в период с 2027 по 2028 годы», – говорится в документе.

По прогнозам РЖД, первый маневровый локомотив на водороде ожидается к 2026 году, тестовые испытания планируется провести на полигоне в Сахалинской области. По словам генерального директора «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилла Липы, разработки поездов на водородном топливе находятся на самом раннем этапе.

Напомним, основной деятельностью предприятия «Трансмашхолдинг» является производство подвижного состава.

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Источник: tass.ru