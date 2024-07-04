Прекрасное будущее: через 4 года в РФ запустят поезда на водородном топливе и газе
В РЖД ведутся работы над созданием поездов на водородном топливе
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) намерен внедрить поезда с использованием газа и водородного топлива. Такие планы фигурируют в отчете компании за 2023 год.
«Реализация проектов по внедрению подвижного состава с использованием газа и водородного топлива планируется в период с 2027 по 2028 годы», – говорится в документе.
По прогнозам РЖД, первый маневровый локомотив на водороде ожидается к 2026 году, тестовые испытания планируется провести на полигоне в Сахалинской области. По словам генерального директора «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилла Липы, разработки поездов на водородном топливе находятся на самом раннем этапе.
Напомним, основной деятельностью предприятия «Трансмашхолдинг» является производство подвижного состава.
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Источник: tass.ru
Фото:АГН «Москва»
04.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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