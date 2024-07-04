Берут, но уже не так – что влияет на решение россиян купить авто

Специалисты назвали факторы, которые снизят на спрос на автомобили в России

Продажи автомобилей в России падают третий месяц подряд, и недавние изменения в автокредитовании и возможное повышение ключевой ставки могут ухудшить ситуацию на рынке, считают автоэксперты.

В июне россияне купили около 124,4 тыс. новых автомобилей, что на 51% больше, чем в прошлом году, но на 2% меньше, чем в мае. Это несмотря на то, что в мае было меньше рабочих дней из-за праздников. Негативная динамика наблюдается с апреля, так как потребители спешили купить автомобили до вступления в силу новых правил расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС.

Марка Lada удерживает лидерство на российском авторынке, увеличив продажи в июне на 44% до 34,2 тыс. машин. Среди иномарок лидирует китайский Haval с 15,2 тыс. проданных автомобилей (+84%), за ним следует Chery с 13,6 тыс. машин (+35%). Четвертое место занимает Geely с 11,1 тыс. покупателей (+61%), а пятое – Changan, продавший почти 10,1 тыс. машин (рост в 2,9 раза).

Александр Шапринский из сети дилерских центров "Прагматика" отметил, что рынок в июне стабилизировался. Изменения кредитных условий и окончание госпрограммы вызвали активизацию покупателей в конце месяца, но это привело к падению спроса в начале июля.

Андрей Терлюкевич из ГК "АвтоСпецЦентр" считает, что насыщение рынка и отпускной период могут снизить спрос в июле. Однако отмена льготной ипотеки может привести к увеличению покупок автомобилей.

Центробанк ужесточил условия автокредитования: с 1 июля введены надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, что уже приводит к увеличению процентных ставок.

Михаил Попов из "Санрайз Групп" считает, что ставки не вырастут для заемщиков с приемлемой нагрузкой, но могут достигать 25-30% для сильно закредитованных клиентов.

По мнению Терлюкевича, ограничения Центробанка ударят по недорогому сегменту (до 2 млн рублей) и малообеспеченным покупателям, снизив долю автокредитования на 10-15%.

Возможное повышение ключевой ставки также отразится на спросе, так как клиенты предпочтут депозиты вместо покупки автомобиля.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Российская газета»