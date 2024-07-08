На эти коммерческие автомобили в России наметился особый спрос

«Коммерсант»: продажи коммерческой техники растут быстрее, чем рассчитывали

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в июне продолжил восстановление. Продажи выросли на 13,2% по сравнению с прошлым годом и на 9,9% по сравнению с маем, достигнув 8,4 тыс. штук.

В отличие от сегмента легковых автомобилей, продажи LCV растут с августа 2023 года. Ожидается, что по итогам года рынок достигнет уровня «ковидного» 2020 года – 104 тыс. штук.

Замдиректора департамента корпоративных продаж «Авилона» Андрей Гусев отмечает, что рост продаж LCV связан с отложенным спросом 2022 и 2023 годов.

Лидером рынка LCV в июне остается ГАЗ с 54% рынка, продажи которого снизились на 1%, до 4,5 тыс. штук. Далее следуют УАЗ, Sollers, Lada и Dongfeng, а параллельный импорт составляет незначительную долю рынка.

По итогам полугодия в России продано 48,3 тыс. LCV, что на 28,2% больше, чем в прошлом году. Андрей Гусев считает, что сегмент LCV продолжит восстанавливаться, достигнув уровня или превысив прошлогодние показатели. В 2023 году было продано 90,4 тыс. LCV. Однако сдерживающим фактором роста могут стать высокие банковские ставки.

Замгендиректора «Автодома» Владимир Желобов ожидает, что продажи LCV к концу года достигнут 94-100 тыс. штук, приблизившись к результату 2020 года.

Особенно активный спрос ожидается осенью, когда традиционно продажи выше, чем летом.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов подтверждает, что второе полугодие обычно сильнее первого, и рынок продолжает восстанавливаться после дефицита 2022 года.

Аналитики назвали причины, по которым спрос на машины в России может серьезно снизиться.

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Источник: «Коммерсант»