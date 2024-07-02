АВТОВАЗ рассказал о продажах, в том числе обновленного Largus

Продажи Lada в первом полугодии выросли в 1,5 раза и составили 217 631 штук

По итогам первого полугодия 2024 года продажи автомобилей Lada в России достигли 217 631шт., что на 51,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне было реализовано 39 704 коммерческих и пассажирских автомобиля, что на 42,6% больше по сравнению с июнем 2023 года.Granta продолжает демонстрировать стабильные результаты: за шесть месяцев было продано 101 377 автомобилей (+3,3% к 2023 году), а в июне – 19 158 автомобилей (+14,3% к июню прошлого года).

Продажи Vesta в первом полугодии составили 64 263 единицы, что на 1 114,8% больше по сравнению с прошлым годом, а в июне было продано 12 495 автомобилей (+193,4% к июню 2023 года).

Модель Niva Legend за первое полугодие разошлась тиражом в 23 231 автомобиль, что на 36,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне было продано 3 361 внедорожник, что на 7,2% больше по сравнению с июнем прошлого года.

Продажи Niva Travel в первом полугодии достигли 25 409 автомобилей (+20,1% к 2023 году), а в июне было продано 4 037 единиц, что также на 20,1% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Также в июне начались продажи обновленного Largus: он разошелся тиражом 107 шт.

Вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин отметил, что, несмотря на общий тренд замедления роста на рынке, продажи Лады растут, и таких результатов удалось добиться благодаря расширению модельного ряда, в том числе запуску Lada Vesta с автоматом.

Интересно, что новые Lada Largus в Белоруссии стоят на 240 тыс. рублей дешевле, чем в России.