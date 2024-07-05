Универсальные, практичные, проходимые: лучшие семейные кроссоверы и внедорожники

Эксперты Autocar назвали лучшие семейные кроссоверы и внедорожники в 2024 году

Эксперты портала Autocar перечислили лучшие семейные автомобили сегмента SUV в 2024 году. На первое место они поставили Kia EV9.

Среди плюсов этой модели просторный салон, доступный как в шести-, так и в семиместной конфигурации, мощный электромотор, большой запас хода и оригинальный дизайн. При этом на дороге кроссовер выглядит слишком большим и громоздким, за его рулем тяжело маневрировать.

KIA EV9

На второй строчке Nissan X-Trail с эффективной гибридной трансмиссией, продуманным интерьером и хорошей управляемостью. У автомобиля большой багажник, а в качестве опции можно заказать третий ряд сидений. Но есть и минусы: плохая динамика на трассе и при движении на небольшой скорости в салоне можно ощутить заметную тряску.

Nissan X-Trail

Land Rover Discovery Sport занимает третье место. Среди преимуществ просторный салон, автомобиль хорошо подходит как для езды по обычным городским дорогам, так и по бездорожью. Среди минусов высокая цена, менее мощные силовые агрегаты по сравнению с многими конкурентами, а также отсутствие 7-местного салона в гибридной версии. В ТОП-10 лучших кроссоверов также вошли Hyundai Santa Fe; Volvo XC60; BMW X3; Skoda Kodiaq; Jaguar F-Pace; Audi Q5; Seat Tarraco.

Land Rover Discovery Sport

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: AutoCar