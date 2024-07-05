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У российских дилеров появился крутой американский внедорожник: комплектации и цены

Дилеры привезли в Россию новый внедорожник Jeep Grand Cherokee за 8 млн рублей

Официально Jeep Grand Cherokee пятого поколения в РФ не привозили (машина вышла в конце 2021 года), но автомобиль поступил в страну по параллельным каналам.

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Дилеры привезли в Россию новые Jeep Grand Cherokee WL. Автомобиль доступен в нескольких комплектациях и с разными моторами.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

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Самый дешевый вариант: в версии Limited с 2,0-литровым двигателем мощностью 272 л.с. Он стоит 8 млн рублей. Более старшие комплектации называются Altitude и Overland. Стоят они 8,5 и 9,6 млн рублей. Под капотом этих авто 3,6-литровый двигатель мощностью 297 л.с.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Jeep
05.07.2024
Фото:Jeep
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