В России за 24 млн рублей продают редкий Mercedes-Benz E 60 AMG

Cамый мощный Mercedes-Benz Е-класса в кузове W124 выставили на продажу в России

Дилер из Липецка предлагает привезти под заказ уникальный автомобиль Mercedes-Benz, каких насчитывается всего 45 штук. Это Mercedes-Benz E 60 AMG 1994 г. в. Автомобиль стал самым мощным Mercedes-Benz Е-класса в кузове W124.

Под капотом уникальной машины атмосферный бензиновый двигатель V8 мощностью 381 л.с. и 4-ступенчатая АКП, до «сотни» автомобиль разгоняется всего за 5,3 с.

Mercedes-Benz E 60 AMG

Mercedes-Benz E 60 AMG Mercedes-Benz E 60 AMG

Привод задний. Пробег Mercedes-Benz E 60 AMG составляет 64 тыс. км. Стоит раритет 24 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

Mercedes-Benz E 60 AMG

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Источник: Auto.ru