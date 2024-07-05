В России за 24 млн рублей продают редкий Mercedes-Benz E 60 AMG
Дилер из Липецка предлагает привезти под заказ уникальный автомобиль Mercedes-Benz, каких насчитывается всего 45 штук. Это Mercedes-Benz E 60 AMG 1994 г. в. Автомобиль стал самым мощным Mercedes-Benz Е-класса в кузове W124.
Под капотом уникальной машины атмосферный бензиновый двигатель V8 мощностью 381 л.с. и 4-ступенчатая АКП, до «сотни» автомобиль разгоняется всего за 5,3 с.
Привод задний. Пробег Mercedes-Benz E 60 AMG составляет 64 тыс. км. Стоит раритет 24 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Auto.ru
Отзывы о Mercedes-Benz E-класса ()
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
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