#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mitsubishi ASX
5 июля
Этот хорошо известный «японец» заметно подешевел в России: известна цена
В России начались продажи нового Mitsubishi ASX...
Эксперт «За рулем» советует для охлаждения салона авто перенимать опыт монголов
5 июля
Простой способ охладить салон авто без кондиционера
Эксперт «За рулем» советует для охлаждения...
LADA Largus
5 июля
Фургоны Lada Largus привезли российским дилерам
Российские дилерские центры открыли продажи...

В России за 24 млн рублей продают редкий Mercedes-Benz E 60 AMG

Cамый мощный Mercedes-Benz Е-класса в кузове W124 выставили на продажу в России

Дилер из Липецка предлагает привезти под заказ уникальный автомобиль Mercedes-Benz, каких насчитывается всего 45 штук. Это Mercedes-Benz E 60 AMG 1994 г. в. Автомобиль стал самым мощным Mercedes-Benz Е-класса в кузове W124.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Под капотом уникальной машины атмосферный бензиновый двигатель V8 мощностью 381 л.с. и 4-ступенчатая АКП, до «сотни» автомобиль разгоняется всего за 5,3 с.

Mercedes-Benz E 60 AMG
Mercedes-Benz E 60 AMG
Mercedes-Benz E 60 AMG
Mercedes-Benz E 60 AMG

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Привод задний. Пробег Mercedes-Benz E 60 AMG составляет 64 тыс. км. Стоит раритет 24 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

Mercedes-Benz E 60 AMG
Mercedes-Benz E 60 AMG
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Auto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 2
05.07.2024
Фото:Auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz E-класса ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.

Недостатки:

Не найдено

Комментарий:

Е400 купе

0