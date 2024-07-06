Это устройство не вписалось в стандарты, и его посчитали нарушившим ПДД

В Японии женщину оштрафовали за езду по тротуару на чемодане, без прав

В Японии произошел необычный инцидент: женщину обвинили в езде на электрическом чемодане по тротуару без водительских прав. Этот чемодан, предназначенный для использования в аэропорту, способен развивать скорость до 13 км/ч.

Скутер-чемодан Airwheel SE3

Недалеко от аэропорта полиция заметила женщину, передвигающуюся по тротуару на мобильном скутере-чемодане Airwheel SE3. Японские власти классифицируют подобные устройства так же, как мопеды или мотоциклы с двигателем объемом 50 куб. см. Это стало первым случаем, когда правительство предъявило обвинение за подобное нарушение.

На следующий день после предъявления обвинения власти провели пресс-конференцию, на которой подробно рассказали о произошедшем и продемонстрировали устройство (электрический чемодан).

«Я и не предполагала, что это транспортное средство, и не думала, что для него нужны водительские права», – оправдывалась сама владелица гаджета.

Любопытно, что при этом Япония не требует водительских прав для других электрифицированных транспортных средств, таких как велосипеды, которые могут двигаться со скоростью до 20 км/ч.

Однако, согласно Закону Японии о дорожном движении, любое транспортное средство, не соответствующее определенным стандартам, считается мопедом или автомобилем и требует наличия водительских прав.

Таким образом, несмотря на необычную форму гаджета, закон четко регулирует его использование и требует соблюдения правил дорожного движения.

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Источник: Carscoops