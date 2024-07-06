На все времена: ламповые кадры с крутыми советскими тракторами

В видео показали Топ-5 «Самых лучших колесных тракторов» СССР

Советские тракторы, пожалуй, одна из наиболее ностальгических тем для каждого мужчины, выросшего в Советском Союзе (поспорить тут могут разве что автобусы), поэтому мы просто не могли пройти мимо видеоролика, где собрали документальные кадры с пятью очень яркими машинами СССР.

Все они были весьма производительными и надежными и при это очень простыми в эксплуатации, ремонте и обслуживании. Поэтому даже неопытный механизатор мог довольно быстро освоиться с вверенной ему стальной машиной и начать ударно трудиться на благо родного колхоза.

Т-150К

С другой стороны, дай современному мужчине такую технику – справится ли? Вот, скажем, этот симпатяга, мимо которого вы точно хоть раз проходили с улыбкой – Т-16 с грузовой платформой в передней части?

Строго говоря, это самоходное шасси, серийный выпуск которого начался на Харьковском заводе тракторных самоходных шасси в 1961 году. Изначально он планировался для работы в овощеводстве, но судьба оказалась куда богаче... Про эту замечательную машину и его славных «коллег» – в новом видео!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ