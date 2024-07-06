#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Простой способ избавиться от шума в багажнике
6 июля
Простой способ избавиться от шума в багажнике
Читатель «За рулем» рассказал, как сделать...
Пикап на базе Suzuki Jimny
6 июля
Надежный, проверенный временем японский внедорожник: будет новая версия
Из Suzuki Jimny сделают пикап с двумя сиденьями...
Т-150К
6 июля
На все времена: ламповые кадры с крутыми советскими тракторами
В видео показали Топ-5 «Самых лучших колесных...

На все времена: ламповые кадры с крутыми советскими тракторами

В видео показали Топ-5 «Самых лучших колесных тракторов» СССР

Советские тракторы, пожалуй, одна из наиболее ностальгических тем для каждого мужчины, выросшего в Советском Союзе (поспорить тут могут разве что автобусы), поэтому мы просто не могли пройти мимо видеоролика, где собрали документальные кадры с пятью очень яркими машинами СССР.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Все они были весьма производительными и надежными и при это очень простыми в эксплуатации, ремонте и обслуживании. Поэтому даже неопытный механизатор мог довольно быстро освоиться с вверенной ему стальной машиной и начать ударно трудиться на благо родного колхоза.

Т-150К
Т-150К

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

С другой стороны, дай современному мужчине такую технику – справится ли? Вот, скажем, этот симпатяга, мимо которого вы точно хоть раз проходили с улыбкой – Т-16 с грузовой платформой в передней части?

Строго говоря, это самоходное шасси, серийный выпуск которого начался на Харьковском заводе тракторных самоходных шасси в 1961 году. Изначально он планировался для работы в овощеводстве, но судьба оказалась куда богаче... Про эту замечательную машину и его славных «коллег» – в новом видео!


Источник: АВТО ИСТОРИЯ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
06.07.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0