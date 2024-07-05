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Думаете, это ГАЗель? Нет, это другая популярная марка!

МАЗ начал выпускать копии ГАЗели NN под собственным брендом

Сайт Минского автомобильного завода добавил в линейку моделей микроавтобус МАЗ-281120 «Лира» и фургон МАЗ-3650А0. Теперь эти машины соседствуют в модельном ряду с МАЗ-365020 «Купава» и фургоном МАЗ-281040, однако если у тех основой служит JAC Sunray (как, к слову, и у российского Соллерс Атлант), то у «Лиры» и родственного фургона это... ГАЗель NN.

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Микроавтобус (собственно «Лира») – суть ГАЗель NN в наиболее длинном варианте шасси с заводским обозначением A65R52, такая доступна только с дизелем. А цельнометаллический фургон – тоже ГАЗель NN, но в более короткой верии, без увеличенного заднего свеса.

МАЗ-281120 «Лира»
МАЗ-281120 «Лира»

Обративший на это внимание источник замечает,что обе модели предлагаются на сайте МАЗа с дизелем G31A, а в качестве коробки передач у «Лиры» выступает механическая пятиступка, тогда как у оригинальной ГАЗели NN – 6-ступенчатая МКП.

МАЗ-3650А0
МАЗ-3650А0

Еще до JAC и ГАЗа в линейке Минского автозавода были микроавтобусы на заимствованных шасси – это были МАЗ-181 и 182 «Ника», китайские копии Toyota HiAce H100.

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Источник: Автопоток, МАЗ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
05.07.2024
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