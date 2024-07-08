АО ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивные условия на автомобили HONGQI

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В рамках стратегического сотрудничества и партнёрских отношений АО ВТБ Лизинг с брендом HONGQI клиентам лизинговой компании и ООО «Управление корпоративным автопарком» доступны эксклюзивные условия на автомобили марки.

Скидки от 7% до 13% можно получить на все модели, на которые распространяется корпоративная поддержка бренда. Специальные условия действительны до 30 сентября 2024 года.

Максимальную скидку 13% клиенты компании получат при оформлении в лизинг представительского седана H9 Deluxe Single Color. Его можно приобрести с выгодой по стоимости 6 277 300 руб. Ежемесячные платежи составят 76 406 руб. при условии заключения договора лизинга сроком на 7 лет и внесении аванса 49%. На тех же условиях лизинга ежемесячные платежи за седан бизнес-класса H5 new Comfort составят 52 840 руб. При этом благодаря налоговым преференциям клиенты на ОСН могут сохранить до 40% от стоимости автомобиля по договору лизинга за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и налога на прибыль.*

Автомобильный бренд HONGQI был создан в 1958 году под покровительством концерна China FAW Group и стоял у истоков автомобилестроения в Китае. Первоначальной миссией бренда являлось обеспечение лидеров КНР автомобилями класса люкс. На протяжении десятилетий HONGQI возглавляет автомобильную промышленность всей страны, сохраняя статус лидера и обеспечивая эксклюзивность своей продукции на рынке. В 2023 году бренд официально вышел на рынок России.

В нашей стране сегодня HONGQI представлен следующими моделями: премиальный электрический кроссовер E-HS9, представительский седан H9, седан бизнес-класса H5, среднеразмерный кроссовер HS5, бизнес-минивэн HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, городской кроссовер HS3.

Стильная внешность, премиальный интерьер, уникальные визуальные эффекты, применение самых современных технологий, различные дополнительные опции для удобства водителя и пассажиров – всё это отличает автомобили HONGQI. Неслучайно именно этот премиальный бренд стал официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума в 2024 году, обеспечивая необходимый уровень качества транспортного парка форума с точки зрения комфорта и безопасности.

АО ВТБ Лизинг совместно с партнерами, следуя потребностям клиентов, предлагает максимально удобные решения, а также поддержку во всех вопросах, связанных с лизингом автомобилей. При оформлении транспортных средств в лизинг юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом и минимальным удорожанием.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей HONGQI клиенты компании могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра: 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 05.07.2024.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid F7NfYUJCUneLsXTtgQ5B