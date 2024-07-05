Как сэкономить на покупке полиса ОСАГО — эксперт знает способ
В России пока еще не все дороги оборудованы камерами фото- и видеофиксации, к тому же главной сложностью в части реализации инициативы со штрафами за отсутствие ОСАГО является объединение баз страховых компаний и Госавтоинспекции. Об этом рассказал автоэксперт Владимир Сажин.
Он назвал идею здравой и напомнил, что камеры хотят научить оценивать, есть у человека действующий полис ОСАГО или нет.
«Научить камеры видеонаблюдения определять, есть ли у человека полис ОСАГО, несложно. Если искусственный интеллект уже научили определять отсутствие ремня безопасности, то определить наличие полиса не составит труда», – констатирует эксперт.
По мнению Сажина, сложности могут возникнуть на этапе реализации инициативы, дело в том, что страховые компании и Госавтоинспекция работают по своим базам данных, теперь их нужно будет как-то объединить в одну, уточняет Сажин.
«Базу Российского союза автостраховщиков с полисами и базу ГАИ с перечнем зарегистрированных автомобилей просто нужно «поженить» между собой, и все начнет работать», – подчеркивает эксперт.
Рассуждая о том, что нельзя будет штрафовать водителя за отсутствие полиса больше одного раза в день, Сажин предположил, что в итоге сумма накопившихся штрафов может достичь 15-20 тыс. рублей. Это станет стимулом для автовладельцев приобрести полис гражданской ответственности. При этом он рассказал, что на полисах можно сэкономить.
«Оформлять их на человека, который имеет большой бонус. Я, например, плачу 55% от стоимости, потому что у меня максимальная ставка уже идет. На камерах эта машина числиться не будет, но человек, который ею управляет, несет гражданскую ответственность и будет застрахован», – объяснил автоэксперт.
Еще одним весомым препятствием в реализации этой меры является тот факт, что не все регионы РФ оборудованы камерами, поэтому водители смогут ездить без полиса безнаказанно, подытожил Сажин.
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Источник: osnmedia.ru