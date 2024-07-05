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Фургоны Lada Largus привезли российским дилерам

Российские дилерские центры открыли продажи фургонов Lada Largus

Фургоны Lada Largus, выпускаемые на предприятии «Лада Ижевск», появились у российских дилеров. Так, первые такие машины поступили в дилерские центры «Прагматика» в Петербурге, Пскове и Великих Луках. В петербургских ДЦ уже проданы первые два фургона корпоративным клиентам.

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Стоимость фургона Largus составляет от 1 млн 670 тыс. рублей. Он оснащен мотором мощностью 90 л.с., в комплектацию входят подушка безопасности водителя, ГУР, кондиционер, АБС и прочее.

LADA Largus
LADA Largus

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С начала года было получено более 600 заявок на универсалы и фургоны Largus, сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он отметил, что фургон, как довольно нишевый автомобиль, может занять около 30% в структурах продаж модели Largus.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
05.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+16