Фургоны Lada Largus привезли российским дилерам

Российские дилерские центры открыли продажи фургонов Lada Largus

Фургоны Lada Largus, выпускаемые на предприятии «Лада Ижевск», появились у российских дилеров. Так, первые такие машины поступили в дилерские центры «Прагматика» в Петербурге, Пскове и Великих Луках. В петербургских ДЦ уже проданы первые два фургона корпоративным клиентам.

Стоимость фургона Largus составляет от 1 млн 670 тыс. рублей. Он оснащен мотором мощностью 90 л.с., в комплектацию входят подушка безопасности водителя, ГУР, кондиционер, АБС и прочее.

LADA Largus

С начала года было получено более 600 заявок на универсалы и фургоны Largus, сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он отметил, что фургон, как довольно нишевый автомобиль, может занять около 30% в структурах продаж модели Largus.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: аналитическое агентство «Автостат»