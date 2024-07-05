Простой способ охладить салон авто без кондиционера

Эксперт «За рулем» советует для охлаждения салона авто перенимать опыт монголов

Кондиционер – отличная летняя функция, но вот подходит далеко не всегда и не всем. А у кого-то в машине его просто нет. Кроме того, он ведь может попросту выйти из строя... Что делать, если от жары уже нет никакого спасу?

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин вспомнил простой способ, который вкупе с другими мерами позволит почувствовать себя в салоне авто вполне комфортно. И без всякого кондиционера.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Перенимаем опыт монголов! Любопытно, как древние племена из Восточной Азии охлаждали кумыс. Всадник скакал во весь опор и крутил на веревке глиняный кувшин с пористыми стенками. Просочившийся кумыс испарялся и охлаждал кувшин.

Опыт древних можно использовать и в наше время. Достаточно заправить в бачок стеклоомывателя чистую воду и почаще брызгать ее на ветровое стекло. Вода охладит само стекло и будет стекать вниз, под дворники. Оттуда у большинства автомобилей осуществляется забор воздуха в отопитель. Вода будет испаряться, а температура воздуха, идущего в салон, понижаться.

Только пространство под дворниками (короб воздухопритока) перед путешествием желательно очистить от грязи и листвы. Да и владельцам автомобилей с кондиционерами лучше поступить также - ведь в жару воздух в салон поступает только из короба.

Советуем применять этот способ параллельно с еще семью лайфхаками на эту тему, и тогда жару будет перенести гораздо проще!