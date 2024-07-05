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Эксперт «За рулем» советует для охлаждения салона авто перенимать опыт монголов
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Простой способ охладить салон авто без кондиционера

Эксперт «За рулем» советует для охлаждения салона авто перенимать опыт монголов

Кондиционер – отличная летняя функция, но вот подходит далеко не всегда и не всем. А у кого-то в машине его просто нет. Кроме того, он ведь может попросту выйти из строя... Что делать, если от жары уже нет никакого спасу?

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Эксперт «За рулем» Алексей Ревин вспомнил простой способ, который вкупе с другими мерами позволит почувствовать себя в салоне авто вполне комфортно. И без всякого кондиционера.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Перенимаем опыт монголов! Любопытно, как древние племена из Восточной Азии охлаждали кумыс. Всадник скакал во весь опор и крутил на веревке глиняный кувшин с пористыми стенками. Просочившийся кумыс испарялся и охлаждал кувшин.

Опыт древних можно использовать и в наше время. Достаточно заправить в бачок стеклоомывателя чистую воду и почаще брызгать ее на ветровое стекло. Вода охладит само стекло и будет стекать вниз, под дворники. Оттуда у большинства автомобилей осуществляется забор воздуха в отопитель. Вода будет испаряться, а температура воздуха, идущего в салон, понижаться.

Только пространство под дворниками (короб воздухопритока) перед путешествием желательно очистить от грязи и листвы. Да и владельцам автомобилей с кондиционерами лучше поступить также - ведь в жару воздух в салон поступает только из короба.

Советуем применять этот способ параллельно с еще семью лайфхаками на эту тему, и тогда жару будет перенести гораздо проще!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / diana.grytsku
05.07.2024
Фото:freepik / diana.grytsku
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