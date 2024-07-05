Боитесь заболеть под кондиционером в машине? Вот способ сохранить здоровье!

Эксперт «За рулем» рассказал, как пользоваться климат-контролем и не заболеть

По данным «За рулем», летом только 24% автомобилистов пользуются кондиционером или климат-контролем на постоянной основе. Остальные – либо используют кондиционер в определенные моменты времени (большие или малые), либо же отказываются от принудительного охлаждения салона полностью. Одна из причина этого – боязнь широко распространенного нынче заболевания, кондиционерной простуды.

Меж тем, свод правил корректного пользования кондиционером, позволяющий использовать его эффективно и без малейшего вреда здоровью, давно сформирован. Например, об этих правилах подробно рассказывал эксперт Михаил Колодочкин. Приводим один из его советов.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Если климатическая установка на машине позволяет выставлять желаемую температуру, то в первые минуты «закажите градусы» чуть ниже, чем на улице, – на 3-5 градусов.

Включенный режим рециркуляции ускорит охлаждение воздуха. Через 10-15 минут, когда организм адаптируется, можно понизить температуру еще на пару градусов. Организм, конечно, просит больше, но лучше поберечь здоровье.

Затем рециркуляцию нужно отключить. Этот режим для «короткого» применения: он сушит воздух, а значит, лишает слизистую оболочку носа естественной защиты.

Кстати, при большой разнице температур нагрузка на компрессор получается серьезной, что ускоряет его износ и увеличивает расход топлива. Еще несколько дельных способов сохранить здоровье при пользовании автомобильными кондиционером и климат-контролем – в статье «За рулем».