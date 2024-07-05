Эти советы помогут молодым водителям овладеть навыками вождения во время дождя

Эксперт Алексей Ревин рассказал, как безопасно ездить во время дождя

Метеорологи предупредили жителей Москвы и Подмосковья о том, что дна регион надвигается смерч «Орхан». Ожидаются порывы шквалистого ветра до 20-25 метров в секунду, сильнейший ливень, гроза, и даже град. Такая резкая смена погоды с аномальной жары до сильного ливня требует от водителей не только высоких навыков при управлении автомобилем, но и других, не менее важных знаний. О том, какую скорость держать во время дождя, и как безопасно совершить обгон на трассе – в нашем материале.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– «Многие автомобилисты на современных бюджетных автомобилях, у которых дневные ходовые огни есть, а датчиков света и дождя нет, в ненастную погоду продолжают ехать, как ни в чем не бывало. Но ДХО видны в сильный ливень гораздо хуже, чем включенный ближний свет фар. И зачастую очень слабы китайские ДХО, повешенные на машину, на которой их в оригинале не было. Кроме того, вместе с фарами включатся задние габаритные огни, которые помогут увидеть машину водителям, движущимся за вами. Но не стоит включать дальний свет, поскольку вы получите эффект белой пелены прямо перед капотом.

В очень сильный дождь положено зажигать задние противотуманные огни. Только учтите, что это безопасно делать на автомобилях без передних противотуманок. Дело в том, что подрулевым рычагом вначале включаются передние противотуманные фары, а затем задние огни. А стекла противотуманок могут треснуть при попадании на них воды из луж. Так что порой приходится выбирать, что важнее – безопасность от наезда сзади или сохранность передних противотуманок.

Помните, что наиболее скользкая дорога – в начале дождя, когда частицы природной пыли, стертых шин и тормозных колодок, чуть смоченные, превращаются в очень скользкий слой. При движении по мокрой дороге тормозные диски и колодки намокают, а потому могут не обеспечить привычного замедления. При срабатывании датчика дождя тормозная система сама периодически едва заметно прижимает колодки, просушивая трущиеся поверхности. Владельцам не столь продвинутых автомобилей рекомендую почаще «притрагиваться» к педали тормоза».