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Теперь внешность соответствует начинке: тюнеры переработали экстерьер Toyota GR Corolla

Ателье Varis представило комплект доработок для хэтчбека Toyota GR Corolla

Toyota GR Corolla – это уже сама по себе спортивная машина, но для тех, кому хочется большего, компания Varis предлагает обширный пакет доработок, который превратит вашу GR Corolla в настоящего зверя.

Varis предлагает полный набор элементов из углеродного волокна, которые преобразят внешность GR Corolla.

Toyota GR Corolla by Varis
Toyota GR Corolla by Varis
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Передний сплиттер за $1695 придаёт автомобилю более агрессивный и прижатый к земле вид. Передний бампер за $645 спроектирован для снижения сопротивления воздуха и увеличения прижимной силы, что делает GR Corolla еще более стабильной на дороге. Боковые юбки за $2295 оптимизируют поток воздуха вдоль кузова, улучшая аэродинамику и прижимную силу. Другие обновления включают карбоновый задний диффузор за $845, теплозащитный экран выхлопной системы за $335 и насадки выхлопной трубы за $695.

Toyota GR Corolla by Varis
Toyota GR Corolla by Varis

Регулируемое заднее крыло из углеродного волокна за $1895 состоит из трех частей и позволяет настраивать угол атаки для максимальной аэродинамической эффективности. Капот из углеродного волокна за $2995 не только легкий и прочный, но и придает GR Corolla спортивный вид.

Несмотря на все эти доработки, GR Corolla сохраняет свои технические характеристики. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным трехцилиндровым двигателем мощностью до 300 л. с. с крутящим моментом 400 Н·м, который работает исключительно в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Toyota GR Corolla by Varis
Toyota GR Corolla by Varis

Важно отметить, что на эти компоненты придется ждать после заказа до 8 месяцев, поэтому стоит запастись терпением, если вы решили преобразить свою GR Corolla.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
06.07.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Toyota Corolla ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.

+7