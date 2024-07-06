Теперь внешность соответствует начинке: тюнеры переработали экстерьер Toyota GR Corolla

Ателье Varis представило комплект доработок для хэтчбека Toyota GR Corolla

Toyota GR Corolla – это уже сама по себе спортивная машина, но для тех, кому хочется большего, компания Varis предлагает обширный пакет доработок, который превратит вашу GR Corolla в настоящего зверя.

Varis предлагает полный набор элементов из углеродного волокна, которые преобразят внешность GR Corolla.

Toyota GR Corolla by Varis

Передний сплиттер за $1695 придаёт автомобилю более агрессивный и прижатый к земле вид. Передний бампер за $645 спроектирован для снижения сопротивления воздуха и увеличения прижимной силы, что делает GR Corolla еще более стабильной на дороге. Боковые юбки за $2295 оптимизируют поток воздуха вдоль кузова, улучшая аэродинамику и прижимную силу. Другие обновления включают карбоновый задний диффузор за $845, теплозащитный экран выхлопной системы за $335 и насадки выхлопной трубы за $695.

Toyota GR Corolla by Varis

Регулируемое заднее крыло из углеродного волокна за $1895 состоит из трех частей и позволяет настраивать угол атаки для максимальной аэродинамической эффективности. Капот из углеродного волокна за $2995 не только легкий и прочный, но и придает GR Corolla спортивный вид.

Несмотря на все эти доработки, GR Corolla сохраняет свои технические характеристики. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным трехцилиндровым двигателем мощностью до 300 л. с. с крутящим моментом 400 Н·м, который работает исключительно в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Toyota GR Corolla by Varis

Важно отметить, что на эти компоненты придется ждать после заказа до 8 месяцев, поэтому стоит запастись терпением, если вы решили преобразить свою GR Corolla.

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Источник: Carscoops