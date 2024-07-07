Погоня по улицам Костромы с участием пьяного лихача, машин и мотоциклов (видео)

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Бежал от полиции на угнанных Жигулях — в Костроме задержан нетрезвый водитель

17 административных протоколов, из которых десять за выезд на встречную полосу, шесть за игнорирование сигналов светофора и один – за отказ остановиться по требованию сотрудников полиции.

И это не считая заведенного уголовного дела. Таков итог «приключений» 27-летнего костромича на улицах родного города.


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Отдохнув в парке в компании друзей и алкоголя, он сел за руль чужой ВАЗ-2104, которая оказалась не заперта, и поехал катать приятелей, забыв включить фары – или желая не попасться на глаза. На сигналы сотрудников ДПС он не отреагировал, а в ходе начавшейся погони демонстрировал поведение, далекое от адекватного.

«Скрываясь от преследования, злоумышленник промчался по центральным улицам Костромы, пересек мост через Волгу и объехал улицы правого берега. При этом автомобилист неоднократно выезжал на встречную полосу оживленной дороги и проезжал на запрещающий сигнал светофора. Вскоре к автоэкипажу подключился мотопатруль. В результате спустя 30 минут на подъезде к мосту машина была блокирована, а недобросовестный автолюбитель задержан», – сообщила пресс-служба УМВД России по Костромской области.

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По виду водитель и пассажир были пьяны, а у сидевшего за рулем к тому же не оказалось прав – их он, как выяснилось, вообще никогда не получал. Пройти освидетельствование «герой» согласился лишь в медучреждении. Пока инспекторы занимались задержанным, в отдел пришло заявление об угоне очень похожей машины. Так что инспекторы передали задержанного прибывшим сотрудникам угрозыска. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

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Фото:МВД Медиа
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