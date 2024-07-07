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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Штраф с камер за отсутствие ОСАГО: нужный документ уже подготовили

Министерство юстиции России представило поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят правовую основу для наложения штрафов на водителей, не имеющих полисов ОСАГО, с помощью дорожных камер. Минюст предлагает дополнить действующую статью 12.37 КоАП примечанием, уточняющим, что автовладелец может быть оштрафован только один раз в день, даже если нарушение зафиксировано несколько раз.

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ГИД ПО КАСКО

Госдума поддержала идею лишать водительских прав за скрытые госномера

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал инициативу лишать водителей удостоверения за езду на машине со скрытыми номерами и рекомендовал палате парламента принять законопроект в I чтении, сказано в заключении комитета. В комитете сочли, что представленные изменения в Кодекс об административных правонарушениях положительно скажутся на обеспечении безопасности дорожного движения.

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной медкомиссии для водителей 80+

Для водителей старше 80 лет необходимо ввести обязательное медосвидетельствование. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение ГД.

В России введут контроль за качеством моторных масел для снижения фальсификата

В России с 1 июля стартует эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Об этом сообщила руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Варвара Михайлова. Причиной проведения эксперимента по маркировке в этой группе товаров стал возросший нелегальный оборот.

Для постановки машины на госучет этот документ больше не нужен — закон одобрен

Совет Федерации РФ в ходе очередного пленарного заседания одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Соответствующие изменения внесут в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС | АГН Москва | Unsplash
07.07.2024
Фото:ТАСС | АГН Москва | Unsplash
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