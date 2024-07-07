Эксперт назвал основные различия между дорогим и дешевым моторным маслом

Автоэксперт Пономарев рассказал, от чего зависит цена моторного масла

Цена моторного масла зависит от качества продукта, то есть его состава, и известности компании-производителя, рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

А качество масла зависит от его базовой основы, которая может быть минеральной, полусинтетической или синтетической, пояснил специалист. Он отметил, что это самый важный компонент масла, составляющий примерно 50% цены. От качества базы зависит срок службы техжидкости и обеспечение ею необходимых свойств.

Если основа с низкой степенью очистки, дешевая минеральная, то срок службы данного масла будет небольшой. Замена потребуется каждые 3-5 тыс. км в российских условиях, пояснил эксперт. После такого пробега масло утрачивает свойства, начинают образовываться шламы и нагары, появляются риски поломки мотора. Качественное масло требует замены каждые 7-10 тыс. км.

Также в состав масла входят различные комплексные или отдельные присадки. От их качества, количества и правильного сочетания также зависит стоимость масла.

При этом эксперт подчеркнул, что недостаточно смешать качественную основу с качественными присадками. Последние выпускает очень ограниченное число заводов. Поэтому многие производители масел закупают присадки у других компаний и смешивают их с собственной основой.

От соблюдения технологии смешивания также во многом зависит качество масла, заметил Пономарев. Нарушения в любом из этапов производства приводит к ухудшению итогового качества продукта, подытожил эксперт.

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Источник: Autonews