Врач объяснил, чем можно заболеть из-за кондиционера в автомобиле

ЛОР Лесков: резкое охлаждение тела приводит к активизации имеющихся инфекций

Лето – пора отпусков, путешествий и, конечно, изнуряющей жары. В условиях зноя кондиционер в автомобиле превращается из приятного бонуса в настоящую необходимость. Однако, как и любое техническое устройство, кондиционер требует грамотного использования, чтобы вместо желанной прохлады не получить простуду или обострение хронических заболеваний.

Врач-отоларинголог Иван Лесков в интервью «Газете.Ru» развеял некоторые мифы о вреде кондиционеров. По его словам, сам по себе кондиционер не является причиной болезней, ведь он поддерживает комфортную для организма температуру – 18-22°С. Опасность кроется в резком перепаде температур: выйдя из раскаленной машины на улицу или наоборот, мы подвергаем организм стрессу. В этот момент активизируются «дремлющие» инфекции, которые могли бы и не побеспокоить при благоприятных условиях.

Распространенный миф – кондиционер вызывает воспаление тройничного нерва. На самом деле, как поясняет Лесков, чаще всего причиной неврита является запущенное состояние полости рта. Если же зубы здоровы, а гигиена соблюдена, то опасаться «продувания» лица под кондиционером не стоит.

Аналогичная ситуация и с ангиной. Резкий поток холодного воздуха сам по себе не вызовет заболевание. Однако, если у человека уже есть хронический тонзиллит или гайморит, кондиционер может спровоцировать обострение.

Отдельное внимание врач уделил наружным отитам. По словам эксперта, «хронического» отита не существует – летние воспаления чаще всего связаны с попаданием грязной воды в уши во время купания. Поэтому после водных процедур важно тщательно просушить уши и голову, прежде чем садиться в машину с кондиционером.

Врач-терапевт Валеева также дала несколько рекомендаций по использованию кондиционера в жару.

Необходимо проветривать салон перед включением кондиционера. Это позволит избежать резкого перепада температур. Также не стоит направлять поток холодного воздуха прямо на себя. Регулярно меняйте салонный фильтр. Он скапливает пыль и бактерии, которые могут стать причиной аллергии и респираторных заболеваний.

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Источник: Газета.Ru