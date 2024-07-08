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Ford передал американским школам утопленные Mustang: зачем это было сделано?
300 списанных Ford Mustang используют для...

Ford передал американским школам утопленные Mustang: зачем это было сделано?

300 списанных Ford Mustang используют для обучения школьников и студентов

В мире автомобильной индустрии случаются непредвиденные обстоятельства, которые могут привести к значительным потерям. Одним из таких событий стало наводнение в Нью-Гэмпшире, в результате которого пострадала большая партия Ford Mustang. Однако компания Ford нашла нестандартное и полезное решение для пострадавших автомобилей, передав их в американские школы и учебные заведения для обучения будущих автомехаников.

В сентябре 2023 года Detroit Free Press сообщил, что Ford решил не отправлять на утиль более 300 автомобилей, повреждённых в результате наводнения. Вместо этого компания передала их в мастерские для обучения школьников и студентов. Перед передачей все автомобили были тщательно высушены и очищены дилерами Ford, чтобы минимизировать последствия воздействия воды.

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Основная цель такой инициативы – предоставить учащимся возможность работать с реальными автомобилями, что значительно повышает качество их обучения. Будущие автомеханики смогут изучать устройство и ремонт автомобилей на практике, а не только в теории. Это особенно важно в условиях, когда доступ к учебным пособиям и реальным автомобилям ограничен, и очереди на получение таких пособий могут быть очень длинными.

Помимо Mustang, Ford передал учебным заведениям и другие модели, такие как F-150, Explorer, Transit, Escape и Super Duty. Это разнообразие позволяет студентам получить опыт работы с различными типами автомобилей, что расширяет их профессиональные навыки и делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

Источник: Detroit Free Press

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Фото:Unsplash
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Фото:Unsplash
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