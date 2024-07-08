Войска РФ теперь видят всё на 150 км вперед
В зоне проведения СВО начали применять для разведки новую РЛС «Ирбис»
Российская группировка «Север», ведущая наступление в направлении Харькова, получила новую радиолокационную станцию (РЛС) «Ирбис». Она производит разведку вглубь территории противника на 150 км и позволяет отличать мирные объекты от военных.
РЛС «Ирбис»
«Это новая уникальная станция. Она ведет разведку вглубь до 150 с лишним км. По опыту могу сказать, что станция лучше, чем предыдущие образцы радиолокационных станций, потому что она более маневренная, время на занятие и убытие с позиций намного быстрее. Ну и дальность разведки намного дальше. Засекает все типы огневых подразделений противника – минометные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию противника. Также станция может засекать воздушные цели. Ведем разведку, засекаем цель и сразу же передаем на пункты управления огневых подразделений», – цитирует ТАСС слова командира расчета РЛС «Ирбис» с позывным Сектор.
Как рассказали в Минобороны РФ, благодаря РЛС «Ирбис» было пресечено уже несколько попыток ВСУ атаковать мирное население – ракеты и беспилотники оперативно сбиваются средствами ПВО по данным, поступающим от РЛС.
Новинка эффективна и против FPV-беспилотников.
«Если он [сигнал об обнаружении беспилотника – прим. ред.]срабатывает, сразу включаем все системы РЭБ и подавляем сигнал БПЛА еще на подлете, – рассказал водитель-электрик РЛС «Ирбис» с позывным Фиксик. – Также, на всякий случай, вместо обычной кабины [на машину РЛС] установлена так называемая бронекапсула, защищающая от осколков».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Кирилл Панов
08.07.2024
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