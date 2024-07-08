33-летний ВАЗ-2106 продают за 650 тыс. рублей: что в нем особенного?
В Москве выставили на продажу ВАЗ-2106 с пробегом 8750 км за ₽650 000
В Москве предлагают к покупке 33-летний ВАЗ-2106 с пробегом 8750 км. У машины техпаспорт и номера СССР, судя по документам, у нее был всего один владелец.
Снимки позволяют сделать вывод, что автомобиль в очень хорошем состоянии, но по-настоящему уникальным он может считаться из-за редкого черного цвета.
ВАЗ-2106
ВАЗ-2106 в полностью заводском исполнении. Автомобиль оснащен карбюраторным мотором объемом 1,3 л мощностью 69 л.с., он сочетается с 4-ступенчатой МКП. Стоимость машины составляет 650 тыс. рублей.
ВАЗ-2106
ВАЗ-2106
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Auto.ru
Фото:auto.ru
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08.07.2024
Фото:auto.ru
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