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33-летний ВАЗ-2106 продают за 650 тыс. рублей: что в нем особенного?

В Москве выставили на продажу ВАЗ-2106 с пробегом 8750 км за ₽650 000

В Москве предлагают к покупке 33-летний ВАЗ-2106 с пробегом 8750 км. У машины техпаспорт и номера СССР, судя по документам, у нее был всего один владелец.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Снимки позволяют сделать вывод, что автомобиль в очень хорошем состоянии, но по-настоящему уникальным он может считаться из-за редкого черного цвета.

ВАЗ-2106
ВАЗ-2106

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

ВАЗ-2106 в полностью заводском исполнении. Автомобиль оснащен карбюраторным мотором объемом 1,3 л мощностью 69 л.с., он сочетается с 4-ступенчатой МКП. Стоимость машины составляет 650 тыс. рублей.

ВАЗ-2106
ВАЗ-2106
ВАЗ-2106
ВАЗ-2106

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: Auto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 1
08.07.2024
Фото:auto.ru
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