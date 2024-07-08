Лобовое столкновение легковушек на трассе под Рязанью унесло жизни пяти человек

В Рязанской области в аварии погибли ребенок и четверо взрослых

Пять человек, среди которых 9-летний ребенок, погибли в ДТП в Рязанской области. Авария случилась поздно вечером 6 июля.

На 331-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Lada. Уточняется, что один несовершеннолетний пострадавший – 15-летний пассажир – с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: пресс-служба УМВД по Рязанской области