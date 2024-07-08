Лобовое столкновение легковушек на трассе под Рязанью унесло жизни пяти человек

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Источник: пресс-служба УМВД по Рязанской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
08.07.2024
Фото:МВД Медиа
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