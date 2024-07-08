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Пьяный водитель слетел в кювет и скрылся с места ДТП: пассажир умер на месте

В Волгоградской области задержали предполагаемого виновника смертельной аварии

СК в Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Катричев Быковского района. Его подозревают в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, сел за руль автомобиля Lada Priora и отправился домой. В машине находились также его знакомые, двое из которых несовершеннолетние.

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Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Проезжая по селу Верхний Балыклей, на повороте водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет, а сам автомобилист с места ДТП скрылся. Несовершеннолетний пассажир умер на месте.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Свою вину мужчина признал.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области

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Ушакова Ирина
Фото:СУ СК РФ
08.07.2024
Фото:СУ СК РФ
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