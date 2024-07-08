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7 мест, 287 л.с.: стартуют продажи самого доступного гибрида российской сборки

«Моторинвест» начнет в РФ продажи нового гибридного кроссовера Evolute i-Space

Компания Evolute начала выпуск гибридного кроссовера i-Space. По словам управляющего партнера компании-производителя Андрея Резникова, автомобиль станет самым доступным «и по стоимости покупки, и по стоимости владения, и с максимальным пробегом» в данном сегменте в России.

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Тест-драйвы профессиональных изданий указывают на то, что аналоги данного автомобиля стоят почти на 2 млн больше среди гибридов. Разница в цене составит 40%, заявил Резников.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

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Он также назвал озвучил стоимость i-Space: от 2,9 млн рублей, но уточнил, что окончательная стоимость будет названа в начале продаж, который ожиается на следующей неделе в рамках международной выставки «Иннопром».

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Evolute
08.07.2024
Фото:Evolute
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