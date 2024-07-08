Новый 200-сильный премиальный «американец» с 9-ступенчатой АКП появился в РФ
В России дилер начал продажи кроссовера Cadillac XT6 за 9,7 млн рублей
Кроссовер Cadillac XT6 сейчас поставляют в РФ по параллельному импорту. Дилер привез новый XT6 с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с., 9-ступенчатой АКП и полным приводом.
Автомобиль продается в единственной богатой комплектации Premium Luxury по цене 9,7 млн рублей. Примерно столько же сейчас стоит более мощный Land Cruiser 300.
Размеры XT6 составляют 5050×1964×1750 мм при колесной базе 2863 мм.
Cadillac XT6
Cadillac XT6
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Autonews.ru
Фото:Cadillac
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08.07.2024
Фото:Cadillac
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