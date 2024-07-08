#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Если вы едете в поезде на верхней полке — не забывайте о своих правах
8 июля
Если вы едете в поезде на верхней полке — не забывайте о своих правах
В РЖД напомнили, что нельзя делать пассажирам...
Автобус с пассажирами и КАМАЗ столкнулись в Красноярском крае
8 июля
Автобус с пассажирами и КАМАЗ столкнулись в Красноярском крае
Микроавтобус с детьми въехал в КАМАЗ и вылетел...
Toyota 2GR-FE TRD
8 июля
Назван самый надежный 6-цилиндровый мотор в истории: на каких авто он установлен
Эксперты HotCars назвали Toyota 2GR-FE самым...

Новый 200-сильный премиальный «американец» с 9-ступенчатой АКП появился в РФ

В России дилер начал продажи кроссовера Cadillac XT6 за 9,7 млн рублей

Кроссовер Cadillac XT6 сейчас поставляют в РФ по параллельному импорту. Дилер привез новый XT6 с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с., 9-ступенчатой АКП и полным приводом.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Автомобиль продается в единственной богатой комплектации Premium Luxury по цене 9,7 млн рублей. Примерно столько же сейчас стоит более мощный Land Cruiser 300.

Размеры XT6 составляют 5050×1964×1750 мм при колесной базе 2863 мм.

Cadillac XT6
Cadillac XT6
Cadillac XT6
Cadillac XT6

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Cadillac
Количество просмотров 1
08.07.2024
Фото:Cadillac
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Cadillac XT6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв