А вы знаете, как правильно менять лобовое стекло? Рассказываем о нюансах процедуры

Эксперты перечислили основные ошибки водителей при замене лобового стекла авто

С учетом состояния российских дорог и возникшего форс-мажора в виде прилетевшего в лобовое стекло автомобиля камня, автовладельцам иногда приходится его менять. Как правило, в случае с машинами премиум-класса их ремонтируют. Что касается более дешевых моделей, то в их случае замена стекла будет лучшим решением проблемы. Но не все водители знают, как правильно это сделать.

Более того, большинство автовладельцев не меняют лобовое стекло, несмотря на наличие трещин или царапин. Эксперты рекомендуют заняться его заменой не только после появления трещины или скола, но и по мере естественного износа: затирания и высыхания клея.

Не стоит экономить на покупке хорошего стекла: дело в том, что более дешевые аналоги могут исказить изображение, а это чревато риском дорожно-транспортного происшествия. На услугах специалиста тоже не следует экономить, так как неправильная установка лобового стекла в конечном итоге чревата неоправданными дополнительными расходами на ремонт.

Не стоит забывать и о том, что могут возникнуть проблемы не с самим стеклом, а с его рамкой – она тоже может прийти в негодность. Этим не стоит пренебрегать, иначе установка стекла пойдет не по плану. Квалифицированный специалист всегда в первую очередь приводит в порядок именно рамку. А после замены нужно обязательно дождаться, чтобы клей затвердел, поэтому стоит позаботиться, чтобы условия на парковке способствовали этому.

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Источник: quto.ru