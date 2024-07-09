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А вы знаете, как правильно менять лобовое стекло? Рассказываем о нюансах процедуры

Эксперты перечислили основные ошибки водителей при замене лобового стекла авто

С учетом состояния российских дорог и возникшего форс-мажора в виде прилетевшего в лобовое стекло автомобиля камня, автовладельцам иногда приходится его менять. Как правило, в случае с машинами премиум-класса их ремонтируют. Что касается более дешевых моделей, то в их случае замена стекла будет лучшим решением проблемы. Но не все водители знают, как правильно это сделать.

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Более того, большинство автовладельцев не меняют лобовое стекло, несмотря на наличие трещин или царапин. Эксперты рекомендуют заняться его заменой не только после появления трещины или скола, но и по мере естественного износа: затирания и высыхания клея.

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Не стоит экономить на покупке хорошего стекла: дело в том, что более дешевые аналоги могут исказить изображение, а это чревато риском дорожно-транспортного происшествия. На услугах специалиста тоже не следует экономить, так как неправильная установка лобового стекла в конечном итоге чревата неоправданными дополнительными расходами на ремонт.

Не стоит забывать и о том, что могут возникнуть проблемы не с самим стеклом, а с его рамкой – она тоже может прийти в негодность. Этим не стоит пренебрегать, иначе установка стекла пойдет не по плану. Квалифицированный специалист всегда в первую очередь приводит в порядок именно рамку. А после замены нужно обязательно дождаться, чтобы клей затвердел, поэтому стоит позаботиться, чтобы условия на парковке способствовали этому.

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
09.07.2024
Фото:«За рулем»
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