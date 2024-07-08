Не все штрафы можно оплатить со скидкой: на какие не распространяется дисконт

Юрист Русяев перечислил штрафы, на которые не распространяется скидка 50%

Выписанный автовладельцу штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения нельзя оплатить со скидкой в 50%. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

Кроме того, скидка не распространяется на штрафы, введенные за повторное превышение скорости, а также за проезд на красный сигнал светофора, уточнил Русяев.

«Законодатель предусмотрел ряд серьезных нарушений, на которые скидка не распространяется: управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора», – перечислил юрист.

По словам Русяева, не получится оплатить с 50-процентной скидкой штраф за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Своевременно оплатить выписанный штраф со скидкой 50% можно посредством сайта Госуслуг. Для этого достаточно настроить уведомления о соответствующих взысканиях в личном кабинете, советует Русяев. Кроме того, водитель может проверять наличие подобных оповещений на официальном сайте Госавтоинспекции. В заключение юрист напомнил, что оплата штрафов со скидкой не освобождает автовладельцев от ответственности.

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Источник: news.ru