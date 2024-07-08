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Автомобили двух китайских брендов теперь можно купить на маркетплейсе

Маркетплейс «Мегамаркет» открыл онлайн-продажи марок Omoda и Jaecoo

Маркетплейс «Мегамаркет» запустил продажи авто китайских брендов Omoda и Jaecoo. Первоначально заказ с доставкой доступен только жителям Москвы, Калуги, Владимира, Рязани, Смоленска, Твери, Тулы и Ярославля, но со временем география будет расширяться.

В карточках товаров прописана окончательная цена автомобиля, и, как утверждают в Omoda, она точно не будет выше заявленной в момент покупки. Покупку можно совершить по 100% предоплате, затем клиент получит 2-процентный кэшбек бонусами «СберСпасибо», которые можно будет потратить на будущие покупки.

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Весь процесс покупки осуществляется за несколько кликов. Нужно выбрать понравившуюся машину и ее комплектацию, добавить в корзину и оплатить. Способ доставки может быть любой: автомобиль могут привезти в дилерский центр или домой к покупателю.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Источник: агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
08.07.2024
Фото:Unsplash
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