Автомобили двух китайских брендов теперь можно купить на маркетплейсе

Маркетплейс «Мегамаркет» открыл онлайн-продажи марок Omoda и Jaecoo

Маркетплейс «Мегамаркет» запустил продажи авто китайских брендов Omoda и Jaecoo. Первоначально заказ с доставкой доступен только жителям Москвы, Калуги, Владимира, Рязани, Смоленска, Твери, Тулы и Ярославля, но со временем география будет расширяться.

В карточках товаров прописана окончательная цена автомобиля, и, как утверждают в Omoda, она точно не будет выше заявленной в момент покупки. Покупку можно совершить по 100% предоплате, затем клиент получит 2-процентный кэшбек бонусами «СберСпасибо», которые можно будет потратить на будущие покупки.

Весь процесс покупки осуществляется за несколько кликов. Нужно выбрать понравившуюся машину и ее комплектацию, добавить в корзину и оплатить. Способ доставки может быть любой: автомобиль могут привезти в дилерский центр или домой к покупателю.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: агентство «Автостат»