Дилеры больше не нужны? В РФ заработал еще один маркетплейс по продаже авто

Эксперты объяснили, почему в России онлайн-продажи авто не будут эффективными

Еще один маркетплейс в России начал продажи автомобилей посредством интернет-ресурса. Ранее о покупке онлайн объявил Ozon, теперь к нему добавился «Мегамаркет».

Главный редактор авторитетного издания «За рулем» Максим Кадаков в интервью «Российской газете» подчеркнул, что не стоит путать продажи через маркетплейсы с прямыми онлайн-продажами от производителя. Речь идет о площадке, на которой торгуют те же дилеры, поэтому цены на автомобили почти такие же, как в салонах. Рассуждая о возможности приобретения машины на маркетплейсе по ценам ниже, чем у дилеров, Кадаков подчеркнул, что эта задача будет решена, если цена на автомобиль составит менее 2 млн рублей.

«Главное для покупателя купить машину подешевле. Если машину можно будет купить не за 2, а за 1,9 млн рублей, это решит его задачу. Но машину все равно продает дилер, и бесплатно он этим заниматься не будет. А маркетплейсы берут довольно большую маржу. Поэтому сколько в сумме составят накладные расходы, неизвестно. Если интерес посредников будет запредельным, то покупателей не будет», — убежден главред «За рулем» .

При этом автоэксперт Петр Шкуматов называет колоссальными перспективы продаж машин на маркетплейсах. Он сослался на итоги проведенного среди автовладельцев опроса, согласно которому 45% рассматривают возможность приобретения следующей машины онлайн.

На текущий момент ассортимент автомобилей на новом маркетплейсе ограничен не только списком брендов и моделей, но и предоставляющими их дилерами. Этот фактор вкупе с небольшими продажами авто на Ozon (170 экземпляров за пять месяцев) говорит в пользу того, что снижения трафика в дилерские центры пока не будет. Тем более, что на «Мегамаркете» продают не сами импортеры, а дилеры.

Поэтому такой способ покупки автомобиля стоит рассматривать как еще один канал продаж самих дилеров. А для 80% россиян приобретение нового автомобиля является достаточно дорогостоящим, поэтому они не готовы совершить такую покупку без физического осмотра машины и тест-драйва. Дилерам уже предрекали уход из-за растущей популярности онлайн-торговли, но пока она не доказала свою эффективность в России, убеждены эксперты автоотрасли.

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Источник: rg.ru