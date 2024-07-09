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Подсчитана стоимость владения кроссовером российской сборки

НАПИ: стоимость владения Evolute i-Space составит 2,49 млн рублей за пять лет

7-местный кроссовер Evolute i-Space поступит в продажу в РФ на следующей неделе. Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало стоимость владения этим автомобилем.

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Машину предложат в двух комплектациях по цене 2,9 и 2,8 млн рублей с учетом спецпредложений, при этом за пять лет на ее содержание придется потратить 2,5 млн рублей. За год выходит около 500 тыс. рублей, а 1 км пробега будет обходиться примерно в 33 рубля.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в которой 178-сильный электромотор вращает передние колеса. Бензиновый двигатель мощностью 110 л.с. служит генератором. Емкость батареи составляет 17,5 кВт•ч, на чистом электричестве машина проедет 87 км.

Автомобиль получил посадочную компоновку 2+3+2. Если сложить задний ряд сидений, то объем багажного отделения составит 2125 литров.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Evolute
09.07.2024
Фото:Evolute
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