Экспансия китайских брендов – взгляните на цифры!

РОАД: китайские марки заняли 57% рынка новых авто

В первом полугодии 2024 года доля китайских брендов на рынке новых автомобилей составила 57% – машины из Поднебесной купили 439 963 россиянина. Таким образом, за три месяца новые «китайцы» отыграли еще 1% рынка – в марте было 56%. А по сравнению с январем – июнем прошлого года – целых 17%, ведь тогда доля составляла всего 40%. Такие данные источник приводит со ссылкой на РОАД.

При этом доля российских новых автомобилей за тот же период (сравниваем январь – июль 2023 и 2024 годов) сократилась с 40 до 35%.

Интересно, что в истории с ввезенными машинами видно явное переключение на укрепление дилерских сетей и официальные поставки. По оценкам РОАД, доля транспортных средств, ввезенных по схеме параллельного импорта, к концу года может сократиться до доли менее 6%. Напомним, в апреле 2024-го она составляла 11%, к тому моменту уже находясь в фазе падения.

В целом же, российский авторынок продолжает уверенный рост – разумеется, во многом как раз из-за китайских марок. Прогноз на 2024 год – 1,65 млн машин по оптимистичному сценарию и 1,3 млн – по пессимистичному. В 2023-м было немногим более 1,1 млн.

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Источник: Автостат Инфо