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Новые Hyundai i30: 2,4 млн рублей за хорошо оснащенную машину с 6-ступенчатой АКП

В Россию привезли универсалы и хэтчбеки Hyundai i30 по цене от 2,4 млн рублей

Hyundai i30 продолжают поставлять в РФ по схеме параллельного импорта, цены на них начинаются от 2,4 млн рублей. За такую сумму продает универсал i30 дилер в Рязани. В комплектации машины кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, простая медиасистема с монохромным дисплеем и 6 динамиками, датчик света. Незначительно дороже (всего на 800 рублей) универсал Hyundai i30 продается в Москве, а дилер в Оренбурге продает хэтчбеки за 2,5 млн рублей.

Hyundai i30
Hyundai i30
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Чуть дороже, за 2 399 800 рублей, такой же универсал продают в Москве, а хэтчбеки есть в наличии у дилера в Оренбурге, который выставил на продажу три автомобиля по цене 2 499 000 рублей каждый. Самый дорогой Hyundai i30 оценивается в 3,25 млн рублей: у такой машины кожаный салон, двухзонный климат-контроль, медиасистема с большим сенсорным экраном.

Интерьер Hyundai i30
Интерьер Hyundai i30

Технически все автомобили, продаваемые в РФ, идентичны: 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 110 л. с. и 6-ступеначтый автомат.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
09.07.2024
Фото:Hyundai
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