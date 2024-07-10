Еще один простаивающий автозавод перезапустят – известны сроки

Антон Алиханов: бывший автозавод GM в Шушарах перезапустят в 2026-м

Принадлежащая группе AGR (ООО «АГР») компания «Арт-Финанс» – та самая, которая в ближайшее время должна перезапустить завод VW в Калуге, – ныне владеет и бывшей площадкой General Motors в Санкт-Петербурге, а потому собирается перезапускать и ее. Конечно, с помощью технологического партнера, который уже выбран. Старт намечен на 2026 года, рассказал в рамках форума «Иннопром» глава Минпромторга Антон Алиханов.

«На данный момент АГР находится в процессе разработки инвестиционной программы по перезапуску площадки Hyundai – General Motors. Согласно планам АГР, площадка будет готова к запуску серийного производства в 2026 году. Отмечу, что заинтересованный технологический партнер есть, однако говорить о совместной работе более предметно мы сможем после финализации всех договоренностей», – сказал Алиханов.

Завод работал до 2015-го, а затем американский концерн ушел из России

Напомним, указанная площадка в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга), принадлежавшая General Motors, находится в простое с 2015 года. В 2020 году завод выкупил Hyundai, планируя выпускать там кроссоверы Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако сложилось иначе: в марте 2023-го Hyundai остановил собственный действующий в РФ завод.

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Источник: ТАСС