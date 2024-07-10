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Три модели Lada Vesta подорожали

АВТОВАЗ поднял ценник на три модели Lada Vest

АВТОВАЗ исключил из новых прайс-листов комплектации таких версий Lada Vesta, как Cross, SW и SW Cross, вследствии чего они подорожали. Из новых прайс-листов автопроизводитель убрал комплектации 2023 модельного года, то есть сейчас Vesta продается только в версиях с приставкой ’24.

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В итоге Lada Vesta SW формально подорожала с 1,63 млн рублей до 1,64 млн. Кросс-седан подорожал до 1,7 млн рублей (на 12 тыс. рублей). Кросс-универсал Vesta теперь стоит 1,86 млн рублей (плюс 12 тыс. рублей).

Lada Vesta
Lada Vesta

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При этом некоторые топовые модификации Vesta все же подешевели. Кросс-седан Lada Vesta в версии Techno’24 ранее стоил 1,93- 2 млн рублей в зависимости от комплектации. Сейчас же его можно купить за 1,91 млн рублей и 1,99 млн рублей. Vesta SW Cross стала дешевле на 15 тыс. рублей: до 2-2,1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
10.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-49