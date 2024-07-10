Три модели Lada Vesta подорожали

АВТОВАЗ поднял ценник на три модели Lada Vest

АВТОВАЗ исключил из новых прайс-листов комплектации таких версий Lada Vesta, как Cross, SW и SW Cross, вследствии чего они подорожали. Из новых прайс-листов автопроизводитель убрал комплектации 2023 модельного года, то есть сейчас Vesta продается только в версиях с приставкой ’24.

В итоге Lada Vesta SW формально подорожала с 1,63 млн рублей до 1,64 млн. Кросс-седан подорожал до 1,7 млн рублей (на 12 тыс. рублей). Кросс-универсал Vesta теперь стоит 1,86 млн рублей (плюс 12 тыс. рублей).

Lada Vesta

При этом некоторые топовые модификации Vesta все же подешевели. Кросс-седан Lada Vesta в версии Techno’24 ранее стоил 1,93- 2 млн рублей в зависимости от комплектации. Сейчас же его можно купить за 1,91 млн рублей и 1,99 млн рублей. Vesta SW Cross стала дешевле на 15 тыс. рублей: до 2-2,1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.