Subaru презентует самый быстрый седан WRX в истории

Subaru представит самую быструю версию седана WRX в истории

Автопроизводитель Subaru представит свой самый быстрый седан WRX. Автомобиль продемонстрируют на Фестивале скорости в Гудвуде, который состоится в США с 11 по 14 июля текущего года.

Новая версия под названием Project Midnight получила 2,0-литровый оппозитный 4-цилиндровый двигатель мощностью 670 л.с. Кузов автомобиля сделан из углеволокна. Заднее антикрыло похоже на то, что используется на раллийных автомобилях Subaru в США. WRX получил специальную подвеску и шины-слики.

Все детали о машине будет опубликованы в день премьеры.

Subaru WRX Project Midnight

Subaru WRX Project Midnight

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Источник: Motor1.com