#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бывший завод Isuzu перезапустят в России
10 июля
Бывший завод Isuzu перезапустят в России
«Соллерс» перезапустит бывший завод Isuzu в...
Lada Vesta
10 июля
Народный хит — люди едут даже из других городов, продажи модели вызвали ажиотаж
Продажи универсала Lada Vesta от АВТОВАЗа бьют...
ГД одобрила в первом чтении увеличение лимита выплат по европротоколу
10 июля
ГД одобрила в первом чтении увеличение лимита выплат по европротоколу
Госдума в первом чтении одобрила увеличение до...

Subaru презентует самый быстрый седан WRX в истории

Subaru представит самую быструю версию седана WRX в истории

Автопроизводитель Subaru представит свой самый быстрый седан WRX. Автомобиль продемонстрируют на Фестивале скорости в Гудвуде, который состоится в США с 11 по 14 июля текущего года.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Новая версия под названием Project Midnight получила 2,0-литровый оппозитный 4-цилиндровый двигатель мощностью 670 л.с. Кузов автомобиля сделан из углеволокна. Заднее антикрыло похоже на то, что используется на раллийных автомобилях Subaru в США. WRX получил специальную подвеску и шины-слики.

Все детали о машине будет опубликованы в день премьеры.

Subaru WRX Project Midnight
Subaru WRX Project Midnight
Subaru WRX Project Midnight
Subaru WRX Project Midnight

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: Motor1.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:motor1
10.07.2024
Фото:motor1
Поделиться:
Оцените материал:
0