Увеличение выплат по ОСАГО до 200 тысяч – это плюс, но всех проблем не решит

Сергей Храпач: в момент ДТП сложно определить, какие узлы потребуют ремонта

Страховое возмещение по европротоколам потерпевшему при ДТП предлагают увеличить в два раза – со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении.

Актуальность инициативы обусловлена необходимостью проиндексировать сумму страховых выплат по упрощённой схеме оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции при наличии разногласий (по европротоколу), поскольку лимит выплат не увеличивался более 5 лет.

Так, в 2014 году выплаты по европротоколам были повышены с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. В 2018 году – до 100 тысяч рублей. Между тем, с сентября 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26%, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей.

Комментарий специалиста

Сергей Храпач, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель Объединения региональных автотранспортных предприятий и перевозчиков «Межрегионавтотранс»:

– Увеличение страхового возмещения до 200 тысяч рублей, безусловно, повысит привлекательность такой формы оформления ДТП, но не решит всех проблем правоприменения. Основные риски, связанные с оформлением ДТП по евпропротоколу, лежат в плоскости размера страхового покрытия и определенными сложностями при оформлении документов.

При ДТП с участием современных автомобилей, например, сложно в момент аварии определить, какие узлы и агрегаты потребуют замены или ремонта. Машины весьма высокотехнологичны, соответственно, невозможно на месте учесть все скрытые повреждения и предугадать возможный размер страховой выплаты, которая в данный момент не должна превышать 100 тысяч рублей при наличии противоречий о виновности, и 400 тысяч рублей, если у водителей нет разногласий по поводу вины или обстоятельств ДТП, и они сделают фотографии через специальное приложение «Госуслуги Авто».

Еще одной немаловажной проблемой является оформление ДТП – при составлении документов помарки и исправления в них недопустимы. Но высокой штабной культурой по оформлению документов владеют не все автолюбители и даже автопрофессионалы, кроме того надо учитывать стрессовую ситуацию, условия заполнения бумаг, поэтому отмечаются случаи отказа в страховом возмещении из-за неправильно оформленных документов.