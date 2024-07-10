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ГД одобрила в первом чтении увеличение лимита выплат по европротоколу
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ГД одобрила в первом чтении увеличение лимита выплат по европротоколу
Госдума в первом чтении одобрила увеличение до...

ГД одобрила в первом чтении увеличение лимита выплат по европротоколу

Госдума в первом чтении одобрила увеличение до 200 тыс. рублей выплат по европротоколу

Госдума в первом чтении одобрила проект закона об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по ОСАГО с помощью европротокола до 200 тыс. руб. в случае, когда у водителей есть разногласия. Информация об этом появилась в электронной базе ГД.

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Сейчас максимальный размер выплаты по европротоколу равен 100 тыс. руб., если у водителей есть разногласия. Этой же суммой ограничена выплата по европротоколу, если водители не сделали фотографии аварии. Таким образом страховщики ограждают себя от мошенников, которые оформляют поддельные извещения о несуществующих ДТП и получают страховку.

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Законопроект в июне 2023 года внесла в ГД группа депутатов от фракции «Новые люди». В пояснительной записке сказано, что проиндексировать сумму страховки по упрощенной схеме оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения полицейских при наличии разногласий необходимо, так как лимит выплат не увеличивался более 5 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
10.07.2024
Фото:Depositphotos
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