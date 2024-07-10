Дилеры: в РФ могут сократиться поставки китайских авто из-за блокировки платежей

Глава РОАД: проблемы платежей с Китаем пока решить не удается

Проблемы с платежами китайским партнерам до сих пор остаются нерешенными, что может привести к остановке поставок китайских автомобилей и запчастей в Россию.

Алексей Подщеколдин, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отметил, что блокировка платежей вызвана нехваткой банковских отделений, а возможно даже лукавством со стороны китайского бизнеса.

По его словам, большинство компаний стремится открыть расчетные счета в шанхайском филиале ВТБ, и это привело к парализации работы банка. Китайцы же, по словам российских партнеров, даже когда деньги дошли, отвечают, что они находятся в обработке и что они не могут разобрать платежи. Скорее всего, это отговорка, бизнес ждет каких-то глобальных решений.

Уже многие дилеры не могут получить ни запчастей, ни оборудования, ни материалов.

Он утверждает, что зависание платежей может привести к полной остановке небольших предприятий, торгующих с Китаем.

Однако Дмитрий, который владеет автомобильными салонами в Москве, утверждает, что паниковать не стоит. Есть возможность использовать другие страны, такие как Киргизия и Казахстан, для проводки платежей, что позволяет избежать глобальных проблем. Россия может платить Казахстану, который в свою очередь переведет деньги китайским партнерам. Да, за счет двойной конвертации валюты немножко поднимутся цены, но глобальной проблемы нет.

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Источник: BFM