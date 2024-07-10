Эти «опасные» расходники чаще всего забывают менять автовладельцы

Эксперт Константинов назвал топ-5 расходных материалов, о которых опасно забывать

Чаще всего автовладельцы забывают менять в машине моторное масло и свечи зажигания, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

В числе расходников, регулярная замена которых имеет решающее значение для поддержания работоспособности и безопасности машины, он отметил моторное масло. Если не менять его своевременно, то в будущем возможны такие проблемы, как повышенный износ мотора, трудности с его запуском и даже его повреждение.

Масляный фильтр также является важным расходником. Со временем он перестает эффективно удалять грязь из масла.

Нередко автомобилисты забывают менять топливный фильтр. Если его не менять, это приведет к проблемам с запуском двигателя.

Если несвоевременно менять свечи, снизится мощность мотора, пояснил специалист.

Также он отметил, что автовладельцы часто забывают о замене тормозной жидкости. Старая или загрязненная может привести к уменьшению эффективности торможения.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Российская газета