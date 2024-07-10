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Популярный кроссовер Kia обновился: что изменилось

Компания Kia представила обновленный кроссовер Soul 2025 модельного года

Представлен кроссовер Kia Soul 2025 модельного года, автомобиль предлагается в стандартном и специальном исполнениях Soulmate. Специальное исполнение предполагает двухцветную крышу, акценты на кузове и уникальные 18-дюймовые легкосплавные диски. Версия Soulmate получила премиальную аудиосистему Harman Kardon, а также интерьер Umber с сиденьями SynTex.

Kia Soul 2025
Kia Soul 2025

Пакет специального выпуска доступен только для топовой модели EX, его стоимость составляет $1000. Итоговая стоимость автомобиля составит $25 590. Стоимость базовой версии Soul 2025 года стартует с $20 290, что на $100 больше, чем в прошлом году.

Kia Soul 2025
Kia Soul 2025
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Soul LX начального уровня получил 16-дюймовые стальные диски, обычные осветительные приборы, полиуретановый руль и солнцезащитные козырьки без подсветки, а также кондиционер, тонированные стекла и 8-дюймовую информационно-развлекательную систему.

В начальное оснащение включены различные системы помощи водителю. Все модификации оснащены 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором, который развивает 147 л.с. и 179 Нм крутящего момента. Вариатор передает мощность лишь на передние колеса.

Интерьер Kia Soul 2025
Интерьер Kia Soul 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: Carscoops

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
10.07.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Kia Soul ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

+13